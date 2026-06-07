Президент РПЛ Алаев назвал фаворитов ЧМ-2026

Глава РПЛ Александр Алаев поделся прогнозом на надвигающийся чемпионат мира.
Фото: Getty Images
"Мне кажется, что фаворитами являются Франция и Испания.

С другой стороны, игра в непривычных условиях, на другом континенте. Мне кажется, что Бразилия может победить, как третий фаворит", - цитирует Алаева ТАСС.

Чемпионат мира пройдет этим летом на стадионах США, Канады и Мексики. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые будут поделены на 12 групп. Матчи стартуют 11 июня, финал мундиаля состоится 19 июля.

Отметим, в ЧМ-2026 примут участие 11 футболистов, представляющих клубы Российской Премьер-Лиги.

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