- Le Parisien — авторитетная газета, которой можно верить. Думаю, "ПСЖ" не стоит торопиться с трансфером Батракова.
Раньше клубу часто приходилось переплачивать за желаемых игроков, а сейчас все хотят переехать в Париж! - приводит слова Леклера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ". Французское издание Le Parisien сообщило, что парижане отказались от Батракова в пользу других кандидатов на усиление команды.
Напомним, что в минувшем сезоне Батраков провел за "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.