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Французский журналист: "ПСЖ" не стоит торопиться с трансфером Батракова, сейчас все хотят в Париж

Бывший заместитель главного редактора французской газеты L`Equipe Жан Филипп Леклер высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Леклера, парижскому клубу не стоит торопиться с трансфером Батракова.

- Le Parisien — авторитетная газета, которой можно верить. Думаю, "ПСЖ" не стоит торопиться с трансфером Батракова.

Раньше клубу часто приходилось переплачивать за желаемых игроков, а сейчас все хотят переехать в Париж! - приводит слова Леклера "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ". Французское издание Le Parisien сообщило, что парижане отказались от Батракова в пользу других кандидатов на усиление команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Батраков провел за "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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