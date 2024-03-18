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Сперцян - о назначении Мусаева в "Краснодар": я всегда поддерживал с ним связь

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Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал возвращение Мурада Мусаева на пост главного тренера "горожан".
Фото: "СЭ"
"Успел ли пообщаться с Мусаевым? Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь", - приводит слова Сперцяна "Metaratings".

В первых трех матчах 2024-го года "Краснодар", возглавлявший перед зимней паузой турнирную таблицу РПЛ, набрал лишь одно очко. Поражение на стадии 1/8 финала Кубка России от "Химок" стало последним матчем "Краснодара" под руководством сербского специалиста Владимира Ивича. На смену ему пришел российский наставник Мурад Мусаев, который заключил с "быками" контракт до конца сезона.

Свою тренерскую карьеру Мурад Мусаев начинал в академии "Краснодара", воспитанником которой является Эдуард Сперцян.

Краснодар Мурад Мусаев Эдуард Сперцян
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