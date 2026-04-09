- Сначала казалось - стопроцентная красная. Пересмотрели всё иначе. Мяч после длинной диагонали в воздухе идёт в левую сторону, от ворот. У игрока нет контроля, значит, он не может нанести удар, который реально угрожает воротам.
Именно поэтому не удаление, а предупреждение. Нет контроля мяча - нет голевой возможности, - сказал Матюнин.
Напомним, матч прошёл 8 апреля и завершился со счётом 0:0. Ответная игра состоится в мае.
Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену красной карточки защитнику "Краснодара"
Экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин для Rusfootball.info прокомментировал отмену красной карточки защитника "Краснодара" Валентина Пальцева в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"