Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену красной карточки защитнику "Краснодара"

Экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин для Rusfootball.info прокомментировал отмену красной карточки защитника "Краснодара" Валентина Пальцева в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
- Сначала казалось - стопроцентная красная. Пересмотрели всё иначе. Мяч после длинной диагонали в воздухе идёт в левую сторону, от ворот. У игрока нет контроля, значит, он не может нанести удар, который реально угрожает воротам.

Именно поэтому не удаление, а предупреждение. Нет контроля мяча - нет голевой возможности, - сказал Матюнин.

Напомним, матч прошёл 8 апреля и завершился со счётом 0:0. Ответная игра состоится в мае.

