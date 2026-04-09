Гусев - о выездном матче с "Краснодаром": надеемся прервать неудачную серию

Ролан Гусев прокомментировал предстоящий ответный матч с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России и высказался о неудачной выездной серии.

- За счет чего можем прервать неудачную серию в Краснодаре? За счёт определённого плана на игру. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, что и мы эту серию закончим, - цитирует Гусева "Чемпионат"

Ответная встреча пройдёт 5 мая в Краснодаре. Наставник " Динамо " выразил уверенность, что команда способна изменить ситуацию. Он отметил, что многое будет зависеть от выбранной тактики на игру.

