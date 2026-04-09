"Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России

Фото: ФК "Спартак"

Основное время завершилось без забитых мячей - 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки столичной команды - 7:6. Отметим, что на 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал пенальти - Евгений Латышонок отразил удар.Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2Барко, 44 (вратарь).Глушенков - 1:0. Джику - 1:1. Соболев - 2:1. Умяров - 2:2. Мостовой - 2:2 (вратарь). Жедсон - 2:3. Джон Джон - 3:3. Угальде - 3:3 (вратарь). Дивеев - 4:3. Маркиньос - 4:4. Алип - 5:4. Мартинс - 5:5. Дуглас Сантос - 6:5. Дмитриев - 6:6. Кондаков - 6:6 (вратарь). Ву - 6:7.Латышонок, Алип, Дркушич, Нино (Дивеев, 90+1), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Джон Джон, 90+1), Педро (Глушенков, 61), Мостовой, Луис Энрике (Кондаков, 73), Дуран (Соболев, 61).Максименко (Помазун, 90+1), Джику, Ву, Денисов (Мартинс, 60), Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко (Угальде, 86), Маркиньос, Солари (Дмитриев, 46).Солари, 31, Денисов, 34, Луис Энрике, 42, Джику, 73.