"Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России

"Спартак" одержал победу над "Зенитом" в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Основное время завершилось без забитых мячей - 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки столичной команды - 7:6. Отметим, что на 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал пенальти - Евгений Латышонок отразил удар.

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2

Нереализованный пенальти: Барко, 44 (вратарь).

Серия пенальти: Глушенков - 1:0. Джику - 1:1. Соболев - 2:1. Умяров - 2:2. Мостовой - 2:2 (вратарь). Жедсон - 2:3. Джон Джон - 3:3. Угальде - 3:3 (вратарь). Дивеев - 4:3. Маркиньос - 4:4. Алип - 5:4. Мартинс - 5:5. Дуглас Сантос - 6:5. Дмитриев - 6:6. Кондаков - 6:6 (вратарь). Ву - 6:7.

"Зенит": Латышонок, Алип, Дркушич, Нино (Дивеев, 90+1), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Джон Джон, 90+1), Педро (Глушенков, 61), Мостовой, Луис Энрике (Кондаков, 73), Дуран (Соболев, 61).

"Спартак": Максименко (Помазун, 90+1), Джику, Ву, Денисов (Мартинс, 60), Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко (Угальде, 86), Маркиньос, Солари (Дмитриев, 46).

Предупреждения: Солари, 31, Денисов, 34, Луис Энрике, 42, Джику, 73.

