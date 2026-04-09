ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Пути регионов Кубка России

В финальном матче сыграют ЦСКА и "Спартак".
Красно-белые пробились в финал, обыграв "Зенит" в Санкт-Петербурге по итогам серии пенальти - 7:6 (основное время завершилось без голов). Ранее путёвку в финал оформил ЦСКА, взяв верх над "Крыльями Советов".
Победитель московского противостояния в дальнейшем выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с сильнейшим в Пути РПЛ. В первой игре этой части турнира "Динамо" и "Краснодар" не выявили победителя - 0:0.
