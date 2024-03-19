- Нормально реагировал на интерес со стороны ЦСКА летом и зимой. Хорошо, что есть интерес от таких клубов, мне очень приятно. Будем работать дальше, чтобы эти клубы приблизились или мы с "Родиной" вышли в РПЛ, - передаёт слова Тимошенко "Чемпионат".
24-летний нападающий Иван Тимошенко перешёл в московскую "Родину" в июле 2022 года из новороссийского "Черноморца". В текущем сезоне на счету игрока 24 матча во всех турнирах и 14 забитых мячей.
"Родина" с 37 очками в 23 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на 3 очка от зоны стыковых матчей и на 4 очка от зоны прямого выхода в Российскую премьер-лигу.
Нападающий "Родины" Тимошенко - о внимании со стороны ЦСКА: хорошо, что есть интерес от таких клубов
24-летний нападающий московской "Родины" Иван Тимошенко ответил на вопрос о трансферном интересе со стороны ЦСКА в летнее и зимнее трансферные окна.
Фото: ФК "Родина"