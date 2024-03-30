"Дай бог, чтобы Глебов перешёл в европейский клуб. Мы будет только рады", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
В 22-м туре РПЛ "Ростов" с Песьяковым и Глебовым в составе одержал разгромную победу над московским "Динамо", которое идет в тройке лидеров чемпионата. Проходивший в Москве матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей, а Данил Глебов записал на свой счет один из голов.
После 21-го проведенного матча "Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице с 30-ю очками. "Южане" опережают в таблице "Рубин" и "Пари НН", чьи матчи в 22-м туре РПЛ проводятся позже
Вратарь "Ростова" Песьяков: дай бог, чтобы Глебов перешёл в европейский клуб
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков пожелал одноклубнику Данилу Глебову сменить команду.
Фото: "Чемпионат"