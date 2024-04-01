Чистый убыток "Спартака" за год составил 1.17 миллиарда рублей. Как сообщает "РБ Бизнес", ссылаясь на финансовую отчетность "красно-белых", убыток сократился на 35.5%. Убыток за прошлый отчетный период составлял 1.82 миллиарда рублей.
Кроме того, источник сообщает о росте выручки в "Спартаке" до 9.2 миллиарда рублей. Одной из главных статей расходов в клубе остается зарплатная ведомость. На нее "Спартак" тратит 5.99 миллиарда рублей.
После 21-го сыгранного матча в текущем розыгрыше РПЛ московский "Спартак" занимает 6-е место. В активе команды 32 набранных очка. В первых трех турах весенней части чемпионата "красно-белые" набрали 2 очка и не смогли забить ни одного мяча. "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в 19-м туре, проиграл дома "Факелу" (0:2) в 20-м туре и разошелся миром с "Уралом" (0:0) в матче 22-го тура.
В Кубке России "красно-белые" на стадии 1/2 финала "Пути РПЛ" сразятся в двухматчевом противостоянии с санкт-петербургским "Зенитом".
"РБ Бизнес": убытки "Спартака" второй год подряд превышают 1 млрд рублей
Стала известна сумма годового убытка московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"