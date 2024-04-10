– Федор – хороший игрок. Будет ли он переходить, не знаю. Все будет зависеть от того, какие могут быть предложения. На мой взгляд, он может показать себя в любом чемпионате.
Напомним, Федор Чалов – воспитанник московского ЦСКА. 9 апреля стало известно о, что российский форвард продлил контракт с армейцами. Теперь он рассчитан до конца следующего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Барбоза: Чалов может проявить себя в любом европейском чемпионате
Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА