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Агент Барбоза: Чалов может проявить себя в любом европейском чемпионате

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Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
– Федор – хороший игрок. Будет ли он переходить, не знаю. Все будет зависеть от того, какие могут быть предложения. На мой взгляд, он может показать себя в любом чемпионате.

Напомним, Федор Чалов – воспитанник московского ЦСКА. 9 апреля стало известно о, что российский форвард продлил контракт с армейцами. Теперь он рассчитан до конца следующего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

Источник: “РБ Спорт”

ЦСКА Федор Чалов Барбоза
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