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Вратарь "Краснодара" Сафонов - об увольнении Ивича: всё было по-человечески

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался об увольнении экс-наставника "быков" Владимира Ивича.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Как расстались с Ивичем? Да нормально, никаких проблем. Все было по-человечески", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Сербский тренер Владимир Ивич, под руководством которого "Краснодар" шел на первом месте в турнирной таблице после 18-ти туров, был уволен со своего поста после поражения от "Химок" (0:2) в 1/8 финала Кубка России.

Под руководством российского тренера Мурада Мусаева, который сменил Ивича в марте, "Краснодар" провел три матча, одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. За семь туров до конца чемпионата "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на 4 очка.

Краснодар Матвей Сафонов Мурад Мусаев Ивица Олич
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