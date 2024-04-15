"Как расстались с Ивичем? Да нормально, никаких проблем. Все было по-человечески", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Сербский тренер Владимир Ивич, под руководством которого "Краснодар" шел на первом месте в турнирной таблице после 18-ти туров, был уволен со своего поста после поражения от "Химок" (0:2) в 1/8 финала Кубка России.
Под руководством российского тренера Мурада Мусаева, который сменил Ивича в марте, "Краснодар" провел три матча, одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. За семь туров до конца чемпионата "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на 4 очка.
Вратарь "Краснодара" Сафонов - об увольнении Ивича: всё было по-человечески
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался об увольнении экс-наставника "быков" Владимира Ивича.
Фото: официальный сайт "Краснодара"