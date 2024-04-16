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Газзаев: ЦСКА и "Локомотив" еще могут побороться за медали чемпионата России

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команд на призовые места в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Парламентская газета"
- Помимо "Зенита", "Краснодара" и "Динамо" за медали чемпионата России могут побороться еще "Локомотив" и ЦСКА. Они будут ставить задачу попасть в топ-3 РПЛ. Плотность в турнирной таблице высокая. Мне кажется, что именно эти пять команд будут бороться за пьедестал.

По итогам 23 проведенных туров на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги располагается петербургский "Зенит", имеющий в своем активе 47 набранных очков. Второе место занимает "Краснодар", набравший 43 очка. Московское "Динамо" замыкает призовую тройку с 38 набранными баллами. Столичные ЦСКА и "Локомотив" заработали по 37 очков и находятся на данный момент на четвертой и пятой позиции в чемпионате России соответственно.

Источник: "СЭ"

Валерий Газзаев ЦСКА Локомотив Зенит Динамо Краснодар
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