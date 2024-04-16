"Зенит" заслуженно победил в Краснодаре. Борьба практически завершена. Соперники хотели просто ждать ошибки "Зенита", но он часто не ошибается", - сказал Быстров.
Петербуржцы после 23 сыгранных туров занимают первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Последняя победа над "Краснодаром" (1:2) позволила подопечным Сергея Семака оторваться от "быков" на четыре очка. До важного матча в Краснодаре разрыв между лидерами был всего в один балл. "Краснодар" сейчас занимает второй место с 43-мя очками. В следующем туре "Зенит" сыграет дома против "Оренбурга", а южане примут на своем поле воронежский "Факел".
Источник: "Спорт день за днем"
Быстров: "Зенит" заслуженно победил в Краснодаре. Борьба практически завершена
Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ между "сине-бело-голубыми" и остальными претендентами.
Фото: "Матч ТВ"