"Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со "Спартаком", как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. "Спартак" - первая серьёзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся", - заявил Чернов.
Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера московского "Спартака" 14-го апреля. В последнем матче под его руководством "красно-белые" уступили "Сочи" (0:1) в рамках 24-го тура чемпионата России. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды стал бывший ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.
Гильермо Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022-го года. Под его руководством команда финишировала на 3-м месте в чемпионате по итогам прошлого сезона. В текущем сезоне "красно-белые" располагаются на 7-й строчке с 35-ю очками. До перехода в "Спартак" испанский специалист трудился в разном качестве в таких клубах, как швейцарский "Базель", греческий "Волос", итальянские "Асколи", "Лугано" и "Кьяссо", а ранее - в испанской "Севилье".
Источник: "Чемпионат"
Чернов: Абаскаль оставил свою частичку в "Спартаке", это его первая серьезная команда
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился деталями прощания с экс-главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: официальный сайт "Спартака"