- Как матч? Счёт на табло. Недовольны результатом. Не могу сказать, что кто-то из команды был без характера. Так получилось, это футбол. По игре ли счёт в матче, на мой взгляд? Какая разница, что я считаю? Счёт на табло. Хочется сказать болельщикам спасибо, что пришли, поддержали нас. К сожалению, мы не смогли их порадовать, - передаёт слова Мелёхина "РБ Спорт".
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился разгромной победой гостей со счётом 5:1. Первый тайм закончился вничью 1:1 при статистическом преимуществе хозяев поля. В первой трети второго тайма гости забили два гола благодаря ошибке голкипера Сергея Песьякова, выполнившего неудачный пас, и пенальти, назначенному за попадание мяча в руку. В заключительной 15-минутке красно-белые развили преимущество в счёте.
Это поражение стало первым для "Ростова" в весеннем отрезке РПЛ. В турнирной таблице команда Валерия Карпина занимает восьмое место, набрав 34 очка в 24 матчах.
Защитник "Ростова" Мелёхин: какая разница, что я считаю по поводу матча со "Спартаком"? Счёт на табло
Центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал разгромное поражение от "Спартака" в домашнем матче 25 тура РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Ростов"