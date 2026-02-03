Канищев высказался о возможном переходе Дурана в "Зенит"

Канищев признался, что не видел в игре Джона Дурана, при этом он считает, что "Зенит" отслеживал футболиста, раз захотел взять его в аренду.
- Дуран вообще неизвестный для меня футболист. Я даже не знаю, о ком идёт речь. Не видел его в деле, чтобы как-то определить его уровень. Если "Зенит" его берёт, значит, отслеживали возможности и знают Дурана. Для меня это тёмная лошадка, - цитирует Канищева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Джон Дуран провел за "Фенербахче" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий может в зимнее трансферное окно перейти в петербургский "Зенит" на правах аренды с последующим правом выкупа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.
