"Зрители увидели дерби невысокого качества, просто посредственный матч. Для ЦСКА ничью можно считать хорошим результатом, учитывая их проблемы с составом, а вот "Спартак" был кислым. Слишкович ничем не смог удивить тренера армейцев. Это лишний раз подтверждает тот факт, что в игре с "Ростовом" спартаковцам повезло. Если Карпина Владимир удивил, то с Федотовым это не прокатило", - сказал Бубнов.
Напомним, после увольнения Гильермо Абаскаля исполнять обязанности главного тренера "Спартака" временно поставили Владимира Слишковича, босниец входил в тренерский штаб испанского специалиста. Под его руководством команда сыграла в ничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (0:0), прошедшее московское дерби с ЦСКА завершилось безголевой ничьей 0:0, а до этого "красно-белые" крупно обыграли "Ростов" Валерия Карпина в гостях (1:5).
В следующем 26-м туре Слишковича ждет еще одна проверка, в гости к "Спартаку" приедет "Локомотив". Встреча московских клубов состоится уже в это воскресенье, 28 апреля. После 25 сыгранных туров спартаковцы набрали 39 очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. "Железнодорожники" имеют в активе 41 очко - четвертое место в чемпионате.
Источник: Sportbox
Бубнов: Слишкович ничем не смог удивить ЦСКА. Это доказывает, что с "Ростовом" повезло
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и "красно-белыми".
Фото: ФК "Спартак"