Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Краснодар2 тайм

Футболист "Балтики" раскритиковал поведение Соболева: он у нас "звезда"

Полузащитник "Балтики" Иван Беликов высказался о поведении форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Беликова, Соболев обращался к трибунам "Балтики", якобы заводя ее.

- Он просто поднимал руки, якобы заводя публику. Специально, наверное.

На самом деле, так неправильно делать. Но ему виднее, он у нас "звезда", - цитирует Беликова Metaratings.

Вчера, 3 марта, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард петербуржцев Александр Соболев.

В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится