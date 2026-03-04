Футболист "Балтики" раскритиковал поведение Соболева: он у нас "звезда"

- Он просто поднимал руки, якобы заводя публику. Специально, наверное.
На самом деле, так неправильно делать. Но ему виднее, он у нас "звезда", - цитирует Беликова Metaratings.
Вчера, 3 марта, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард петербуржцев Александр Соболев.
В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.