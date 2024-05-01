- Понимания по тому, кто будет соперниками сборной России в сентябре, пока нет. Но базово мы хотим играть по два матча. Это сейчас достаточно тяжело, потому что дополнительное количество сборных будет задействовано, например, в Лиге наций КОНКАКАФ. Это влияет на количество соперников, которых мы можем привлекать осенью. Учитывая розыгрыш всех официальных турниров, мы в основном работаем либо с теми, кто не играет, либо с теми, кто вылетел. Переговоры ведутся. У нас за это время сформировалась большая база команд, с которыми есть разные договорённости, - передаёт слова Митрофанова РИА Новости.
Ранее стало известно, что в июне 2024 года сборная России проведёт один товарищеский матч - в Минске со сборной Белоруссии. В марте у нашей национальной команды были запланированы две товарищеские игры в Москве на стадионе "ВТБ Арена". В первой из них подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Сербии со счётом 4:0. Вторая мартовская игра - со сборной Парагвая - не состоялась из-за террористического акта в "Крокус Сити Холле".
26 апреля на заседании исполкома РФС была принята концепция деятельности сборной России до 2030 года, в соответствии с которой ориентировочное возвращение в официальные турниры предполагается осенью 2028 года.
Отказались от Азии, но живём по заветам Насреддина. РФС принял концепцию развития сборной России под санкциями УЕФА
Генсекретарь РФС Митрофанов - о соперниках для сборной России: работаем с теми, кто не играет, либо с теми, кто вылетел
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с поиском соперников по товарищеским матчам сборной России.
Фото: РФС