- До осени "Балтика" была командой, которая играла просто. Сейчас за ними интересно смотреть, очень выделяется Козлов - своими неординарными ходами и результативными действиями. Калининградцы выиграли заслуженно, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
В домашнем матче 26 тура Российской премьер-лиги калининградская "Балтика" одержала победу над московским ЦСКА со счётом 3:1. 19-летний атакующий хавбек Данила Козлов отдал результативный пас на второй забитый мяч и поучаствовал в голевой комбинации при третьем.
В восьми весенних турах чемпионата России команда главного тренера Сергея Игнашевича набрала 13 очков и занимает на этом отрезке четвёртое место среди всех клубов лиги. В текущей турнирной таблице РПЛ "Балтика" поднялась из зоны прямого вылета на 13 место (в зону стыковых матчей), набрав 26 очков в 26 матчах.
Шалимов: за "Балтикой" сейчас интересно смотреть, очень выделяется своими действиями Козлов
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался об игре калининградской "Балтики" после победы над московским ЦСКА в 26 туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Балтика"