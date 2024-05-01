"По нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было. Защитник "Динамо" должен был попасть ладонью по лицу Соболева, а не кончиками пальцев. Если бы полностью попал ладонью, то это был бы пенальти и жёлтая карточка. Думаю, Сухой это объяснил арбитру на VAR, поэтому звать его они были не должны", - заявил Федотов.
"Динамо" и "Спартак" встретились в очном матче в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Победу со счетом 2:0 одержали "красно-белые". Голами в составе "Спартака" отметились форвард Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.
Победа позволила "Спартаку" выйти в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с победителем пары "Ростов" - "Балтика", которые играют завтра. "Динамо" завершило свои выступления на турнире.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов - о спорном эпизоде в матче "Динамо" - "Спартак": по нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было
Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу главного судьи Алексея Сухого на матче 1/2 финала Пути регионов между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"