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Судья Федотов - о спорном эпизоде в матче "Динамо" - "Спартак": по нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было

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Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу главного судьи Алексея Сухого на матче 1/2 финала Пути регионов между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
"По нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было. Защитник "Динамо" должен был попасть ладонью по лицу Соболева, а не кончиками пальцев. Если бы полностью попал ладонью, то это был бы пенальти и жёлтая карточка. Думаю, Сухой это объяснил арбитру на VAR, поэтому звать его они были не должны", - заявил Федотов.

"Динамо" и "Спартак" встретились в очном матче в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Победу со счетом 2:0 одержали "красно-белые". Голами в составе "Спартака" отметились форвард Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

Победа позволила "Спартаку" выйти в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с победителем пары "Ростов" - "Балтика", которые играют завтра. "Динамо" завершило свои выступления на турнире.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Федотов Спартак Динамо Александр Соболев
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