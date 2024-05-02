— Мы были ближе к победе. Хотя после обрезки, когда Вендел попал в штангу, был неприятный момент. Обидно. Нельзя терять концентрацию до конца.
Первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России между столичным ЦСКА и петербургским “Зенитом” прошел 2 мая 2024 года. Встреча была проведена в Москве на “ВЭБ Арене”. Она завершилась ничейным результатом – 1:1. На 53-й минуте форвард Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Но сине-бело-голубые в концовке игры усилиями полузащитника Александра Ерохина отыгрались.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер ЦСКА Федотов: мы были ближе к победе в матче с “Зенитом”
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на ничью в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России с “Зенитом” (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА