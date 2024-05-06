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Гафин: "Динамо" не мечтает продать Тюкавина в Европу. Такой задачи нет

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что клуб не преследует цель продать форварда Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
- Мы с Костей ориентируемся на то, чтобы в первую очередь мы стали ближе к трофеям. Тот факт, что он подписал с "Динамо" долгосрочный контракт, говорит о том, что и мы, и он заинтересованы, чтобы он играл в нашей команде. "Динамо" не мечтает продать Костю Тюкавина в Европу. Такой задачи нет. Это скорее в мыслях журналистов, но не в наших.

Воспитанник академии московского "Динамо" Константин Тюкавин провел за основную команду "бело-голубых" 126 матчей, в которых отличился 39 забитыми голами и отдал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне центральный нападающий сборной России записал на свой счет 14+9 по системе гол плюс пас в 20 играх российской Премьер-лиги, а также дважды забил в 8 матчах текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, 1 декабря 2023 года 21-летний форвард продлил контракт с "Динамо" до лета 2028-го.

Источник: "Матч ТВ"

Гафин Динамо Константин Тюкавин Российские трансферы
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