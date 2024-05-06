- Интересно, какой вектор выберет "Зенит" и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне. Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из "Црвены звезды" и "Ференцвароша"? Но у тех Лига чемпионов...
Сегодня, 6 мая, "Зенит" на выезде сыграл вничью с воронежским "Факелом" в матче 27-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака упустила три очка на последних минутах игры после того, как защитник Нуралы Алип сыграл в своей штрафной площади рукой, за что был наказан одиннадцатиметровым ударом.
Таким образом "сине-бело-голубые" не могу победить в трех играх чемпионата России подряд, дважды потерпев поражения и один раз сыграв вничью.
Источник: Metaratings
Салихова - о "Зените": бразильцам уже неинтересно. Может, массовая закупка из "Црвены звезды" и "Ференцвароша"?
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью "Зенита" с "Факелом" в 27-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Факел"