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Салихова - о "Зените": бразильцам уже неинтересно. Может, массовая закупка из "Црвены звезды" и "Ференцвароша"?

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью "Зенита" с "Факелом" в 27-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Факел"
- Интересно, какой вектор выберет "Зенит" и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне. Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из "Црвены звезды" и "Ференцвароша"? Но у тех Лига чемпионов...

Сегодня, 6 мая, "Зенит" на выезде сыграл вничью с воронежским "Факелом" в матче 27-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака упустила три очка на последних минутах игры после того, как защитник Нуралы Алип сыграл в своей штрафной площади рукой, за что был наказан одиннадцатиметровым ударом.

Таким образом "сине-бело-голубые" не могу победить в трех играх чемпионата России подряд, дважды потерпев поражения и один раз сыграв вничью.

Источник: Metaratings

Зарема Салихова Зенит Факел Црвена Звезда Ференцварош Лига чемпионов
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