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Источник: Дзюба не полетел с "Локомотивом" на матч в Оренбург из-за болезни

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Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба не отправился с командой на матч 28-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, знакомого с ситуацией, 35-летний форвард не полетел в Оренбург из-за болезни.

Напомним, ранее Артем Дзюба решил отказаться от автоматического продления контракта, чтобы получать больше игрового времени. Агент футболиста Леонид Гольдман заявил, что нападающего списали со счетов, в самом клубе это отрицают. С началом второй половины чемпионата Дзюба редко выходил в старте и в основном выходил со скамейки запасных. В текущем сезоне габаритный форвард записал на свой счет четыре гола и четыре голевые передачи в 26 играх. В прошлом сезоне Артем Дзюба в 11 матчах забил восемь голов и еще пять раз ассистировал партнерам.

По сообщениям в СМИ, форвард может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Действующее соглашение Дзюбы с "Локомотивом" истекает этим летом, по оценке портала Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 2,8 миллиона евро.

Артем Дзюба Локомотив Оренбург
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