"Если мы не даем результат, можно говорить, что угодно. У нас были возможности, мы их упустили. Вы в праве говорить все, что угодно. Чемпионская гонка… Думаю, мы упустили момент", - заявил Мусаев.
"Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в выездном матче в рамках 28-го тура чемпионата России. Единственный гол в матче на 33-й минуте забил полузащитник Роман Зобнин после передачи защитника Даниила Хлусевича. "Спартак" набрал 46 очков в 28-ми встречах и теперь занимает 4-е место в турнирной таблице.
В активе "Краснодара" осталось 50 очков. "Горожане" упустили шанс обойти "Зенит" в турнирной таблице по итогам тура.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Краснодара" Мусаев - о поражении "Спартаку": вы можете говорить все, что угодно. Мы упустили момент
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о поражении своей команды от "Спартака" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"