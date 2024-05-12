"Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удается побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой", - цитирует Морено "Матч ТВ".
Сегодня, 12-го мая, "Сочи" одержал победу над "Пари НН" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 6:1. Забитыми мячами отличились: Кравцов, Гуарирапа, Алвес, Сутормин (дубль), Бурмистров и Зе Турбо. После 28-ми сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место с 23-мя очками и имеет математические шансы на сохранение прописки в РПЛ, "Пари НН" располагается на 12-й строчке с 29-ю очками. В следующем туре южане на своём поле примут "Краснодар", который занимает третье место с 50-ю очками.
Главный тренер "Сочи": я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено высказался о победе над "Пари НН" в матче 28-го тура РПЛ (6:1).
Фото: ФК "Сочи"