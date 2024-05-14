"Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Если команда продолжит при нем выигрывать: поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом", - заявил Тихонов.
Владимир Слишкович возглавил московский "Спартак" в статусе исполняющего обязанности наставника после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля 15-го апреля. Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля. Под управлением боснийца в активе "Спартака" 7 матчей без поражений (4 победы и 3 ничьи) во всех турнирах.
В чемпионате России "Спартак" поднялся на 5-е место. На счету команды 46 очков. В Кубке России "красно-белые" продолжают выступления в Пути регионов. 14-го мая состоится финальный матч сетки между "Спартаком" и "Балтикой". В случае победы "Спартак" сыграет в суперфинале Кубка России против ЦСКА или "Зенита".
Источник: "Metaratings"
Тихонов: если "Спартак" поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, Слишковича должны оставить
Наставник "Енисея" Андрей Тихонов оценил работу тренера "Спартака" Владимира Слишковича в весенней части сезона.
Фото: "Матч ТВ"