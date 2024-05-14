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Гендиректор “Динамо”: продление Лички? Потом подумаем о контракте

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Генеральный директор московского “Динамо” Павел Пивоваров ответил на вопрос о продлении контракта с тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"
– В настоящий момент с учетом турнирной ситуации надо сфокусироваться на спорте, а уже потом думать о контракте.

Марцел Личка возглавляет московское “Динамо” с лета 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, динамовцы после 28 туров чемпионата России по футболу занимают первое место в турнирной таблице. На счету столичного клуба 53 очка.

Источник: “Матч ТВ”

Марцел Личка Динамо
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