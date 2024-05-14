- "Спартак" должен смотреть по телевизору матч "Балтики" с кем-то, а он играет. А когда они проиграли "Зениту", я сказал, что не удивлюсь, если "Спартак" будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде. Вообще сильно будет, если "Спартак" победит в Кубке, а "Зенит" проиграет, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
14 мая в Калининграде пройдёт матч финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Балтика" - "Спартак".
С сезона-2022/2023 в Кубке России применяется система с двойным выбыванием, при которой команда, потерпевшая поражение в верхней сетке плей-офф, не покидает турнир, а продолжает борьбу за трофей в нижней сетке. Ранее "Спартак" уступил "Зениту" в двухматчевом противостоянии 1/2 финала верхней сетки (Пути РПЛ) - 1:2, 0:0, "Балтика" на этой же стадии проиграла ЦСКА - 0:1, 0:2.
Мостовой - о формате Кубка России: "Спартак" должен смотреть по телевизору матч "Балтики" с кем-то, а он играет
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой критически высказался о текущем формате Кубка России.
Фото: AFP