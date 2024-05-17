- Мы рады, что в Кубке России у нас такие результаты, но в то же время мы держим в фокусе Премьер-лигу. Я уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. Победа над "Спартаком" очень важна. Она говорит о том, что у команды есть характер. Команда встаёт после тяжелых поражений. Мы знаем, чего мы хотим. Победа над "Спартаком" придаст нам мотивации для борьбы в чемпионате и в Суперфинале Кубка, - передаёт слова Луны Metaratings.ru.
Калининградская "Балтика" со счётом 1:0 обыграла на своём поле московский "Спартак" в матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России и вышла в Суперфинал турнира, где в матче за трофей встретится с петербургским "Зенитом". Эта игра пройдёт 2 июня на столичной арене "Лужники".
В Российской премьер-лиге команда Сергея Игнашевича находится на 15 месте - в зоне прямого вылета, набрав 26 очков в 28 матчах. Отставание "Балтики" от зоны стыковых матчей и зоны гарантированного сохранения места в РПЛ составляет 3 очка, калининградцам осталось сыграть с "Ростовом" на выезде и "Локомотивом" на своём поле. На данный момент балтийцы сохраняют математические шансы не только спастись от вылета в Первую лигу, но и завершить чемпионат на 11 месте.
Защитник "Балтики": победа над "Спартаком" придаст нам мотивации для борьбы, уверен, что сможем остаться в РПЛ
Центральный защитник "Балтики" Диего Луна рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона.
Фото: ФК "Балтика"