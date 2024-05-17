"Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Очень качественную игру показывал молодой нападающий. Также неплохо показал себя Глушенков из "Локомотива", - сказал он.
Канчельскис уточнил, что хотел бы посмотреть, насколько футболисты будут стабильны в следующих сезонах. Константин Тюкавин в текущем сезоне забил за "Динамо" 15 голов и сделал девять голевых передач. Максим Глушенков в составе "Локомотива" отличился 15-ю голевыми передачами, по ассистам российский нападающий приблизился к рекорду Халка, который 16 раз ассистировал партнерам. И Тюкавин, и Глушенков вошли в десятку футболистов, которые являются претендентами на награду лучшего игрока сезона.
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Канчельскис назвал Тюкавина и Глушенкова главными открытиями сезона в РПЛ
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис назвал Константина Тюкавина и Максима Глушенкова главными открытиями сезона.
Фото: ФК "Волга"