В "Спартаке" нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда "Спартака" — нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать. Огромная проблема — нехватка креативности, потому что мы говорим про "Спартак". Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями", - сказал Титов.
За два тура до финиша РПЛ "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице с 46-ю набранными очками. От первой строчки спартаковцев отделяет семь баллов, у ближайших конкурентов за высокие места – "Локомотива" и "Краснодара" – по 47 и 50 очков соответственно. В заключительных двух играх сезона "Спартак" сыграет дома с казанским "Рубином" и в гостях с "Оренбургом". "Красно-белые" забили за 28 туров 38 мячей, среди всех московских клубов Российской Премьер-Лиги это самый худший показатель. У "Динамо" 49 забитых мячей, ЦСКА забил 48, "Локомотив" – 47.
Источник: "РБ Спорт"
Титов: в "Спартаке" нет игрока, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда - нет креативности
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался об игре "красно-белых", отметив отсутствие креатива.
Фото: РИА Новости