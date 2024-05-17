"То, что Промес будет дожидаться вердикта на свободе, это уже решение судебных органов ОАЭ. Что об этом говорить? Они не считают, что Промес может где?то скрыться, поэтому и освободили его. Что касается экстрадиции в Нидерланды, то лично я думаю, что она состоится. Есть законодательство. Насколько знаю, арабы соблюдают его. Но Промес в любом случае практически потерян для "Спартака", - заявил Наумов.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес не участвует в матчах "красно-белых" в весенней части сезона. Футболист находится в ОАЭ, откуда ему запрещен выезд. Нидерланды отправили в Эмираты запрос об экстрадиции футболиста. На родине Промеса обвиняют в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на члена семьи с ножом.
Амстердамский суд приговорил Промеса к 7.5 годам тюрьмы. Недавно появилась информация, что футболист был отпущен под залог и будет дожидаться решения об экстрадиции на свободе. Квинси Промес с 6-ю забитыми мячами в первой части сезона продолжает оставаться лучшим бомбардиром "Спартака" в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Наумов: Промес в любом случае потерян для "Спартака". Есть законодательство, насколько знаю, арабы соблюдают его
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил вероятность возвращения форварда "Спартака" Квинси Промеса в Россию.
Фото: "Матч ТВ"