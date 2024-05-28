"Сафонов в Париже? Да это подтверждено, он проходит медобследование. Матвей прибудет в качестве второго номера, чтобы бросить вызов Доннарумме", - приводит слова Леклера "СЭ".
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен". Согласно СМИ, сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Парижский клуб видит в Сафонове конкурента для основного вратаря команды итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.
В минувшем розыгрыше РПЛ Матвей Сафонов вместе с "Краснодаром" завоевал серебряные медали чемпионата страны. В активе "быков" 56 очков в 30-ти матчах, что на 1 меньше, чем у занявшего 1-е место "Зенита". Сафонов, в свою очередь, принял участие во всех 30-ти матчах Премьер-лиги и в 10-ти встречах сохранил свои ворота "на замке".
Журналист L'Equipe Леклер: Сафонов проходит медобследование в "ПСЖ". Он прибыл, чтобы бросить вызов Доннарумме
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился информацией о целях приезда вратаря сборной России Матвея Сафонова в Париж.
Фото: официальный сайт "Краснодара"