«Я вообще считаю, что он номер один в России, и ситуация немножечко нестабильная в «Зените» не позволила ему стать лучшим игроком. Да, это травмы», - сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» прошлым летом, подписав контракт по схеме «4+1».
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 26 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
Осинькин назвал игрока, которого считает лучшим футболистом в России
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что считает полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим футболистом в России.
Фото: ФК "Крылья Советов"