– Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто. Что нам делать? У нас только один путь — выиграть.
Напомним, сегодня, 29 мая 2024 года, состоялся первый стыковой матч за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги между “Пари НН” и тульским “Арсеналом”. Встреча была проведена в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой гостей со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 1 июня в Туле.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер “Пари НН” Илич: у нас только один путь — выиграть в Туле
Главный тренер “Пари НН” Александр Илич высказался о поражении от тульского “Арсенала” (1:2) в первом переходном матче.
Фото: "Пари НН"