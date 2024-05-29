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Тренер “Пари НН” Илич: у нас только один путь — выиграть в Туле

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Главный тренер “Пари НН” Александр Илич высказался о поражении от тульского “Арсенала” (1:2) в первом переходном матче.
Фото: "Пари НН"
– Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто. Что нам делать? У нас только один путь — выиграть.

Напомним, сегодня, 29 мая 2024 года, состоялся первый стыковой матч за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги между “Пари НН” и тульским “Арсеналом”. Встреча была проведена в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой гостей со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 1 июня в Туле.

Источник: “Матч ТВ”

Нижний Новгород Арсенал Тула Саша Илич
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