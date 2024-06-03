"Я бы сказал, несправедливый вылет "Урала" из РПЛ. Всё же у команды хороший стадион, футболисты неплохие, в начале сезона шла команда на первом месте, владельцы хорошие, Иванов разбирается в футболе. Удивлён тому, что они не смогли остаться в РПЛ. Жаль, но ждём, что они снова выйдут в Премьер-лигу, потому что регион, стадион хороший, и должны быть такие команды в РПЛ", - заявил Булыкин.
По итогам 30-ти туров чемпионата России "Урал" финишировал на 14-м месте в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей. В активе команды было 30 очков. В двухматчевом противостоянии против бронзового призера Первой лиги "Акрона" клуб из Екатеринбурга потерпел поражение по сумме двух встреч и вылетел из элитного дивизиона.
Между двумя стыковыми матчами главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко был отправлен в отставку. Общий счет двухматчевого противостояния "Урал" - "Акрон" (2:3).
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин - о вылете "Урала" из РПЛ: несправедливо, у команды хороший стадион, футболисты неплохие
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет "Урала" из Премьер-лиги по итогам сезона.
Фото: официальный сайт "Урала"