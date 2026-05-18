Мостовой прокомментировал отставку Тедеева из "Акрона"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера "Акрона".
- Многих не заставишь уйти. А Тедеев молодец, если сам принял такое решение. Правильно сделал. Команда плохо выступила, - приводит слова Мостового Metaratings.

Вчера, 17 мая, тольяттинский "Акрон" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. По итогам 30 сыгранных туров тольяттинцы заняли 13 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 30 встречах - команда сыграет в стыковых матчах с волгоградским "Ротором".

После матча с "Крыльями" тольяттинский клуб объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера.

