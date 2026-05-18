"Это будет бескомпромиссная борьба". В "Динамо" Мх высказались о стыках с "Уралом"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о предстоящих стыковых матчах с "Уралом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, команды намерены достичь своих целей, поэтому борьба будет бескомпромиссной.

- "Урал" — известная, мотивированная и очень хорошо организованная команда. Она очень долго выступала в Премьер-Лиге.
Они горят желанием вернуться. Мы горим желанием остаться. Это будет бескомпромиссная борьба.

Придется сложно, но мы должны доказывать свою состоятельность. Увижу Григория Иванова, так что все нормально, - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2025/26 махачкалинское "Динамо" заняло 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 30 турах. В заключительном матче сезона команда Вадима Евсеева на домашнем стадионе сыграла вничью с московским "Спартаком" - 0:0.

В стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге махачкалинцы сыграют с екатеринбургским "Уралом", который по итогам сезона занял третье место в Первой Лиге. Первая встреча состоится в Екатеринбурге, 20-го мая, а ответный матч пройдет в Каспийске, 23-го мая.

