"Это будет бескомпромиссная борьба". В "Динамо" Мх высказались о стыках с "Уралом"

- "Урал" — известная, мотивированная и очень хорошо организованная команда. Она очень долго выступала в Премьер-Лиге.
Они горят желанием вернуться. Мы горим желанием остаться. Это будет бескомпромиссная борьба.
Придется сложно, но мы должны доказывать свою состоятельность. Увижу Григория Иванова, так что все нормально, - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2025/26 махачкалинское "Динамо" заняло 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 30 турах. В заключительном матче сезона команда Вадима Евсеева на домашнем стадионе сыграла вничью с московским "Спартаком" - 0:0.
В стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге махачкалинцы сыграют с екатеринбургским "Уралом", который по итогам сезона занял третье место в Первой Лиге. Первая встреча состоится в Екатеринбурге, 20-го мая, а ответный матч пройдет в Каспийске, 23-го мая.