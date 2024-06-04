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Тошич: в России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах

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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном возвращении в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"У меня всё отлично. Мой контракт с "Ламией" заканчивается 30 июня. Пока ещё не определился, где продолжу карьеру. Рассмотрю ли предложение из России? Знаете, мне уже 37 лет. Если и поступит предложение из России, то, скорее всего, в другой роли. Я много раз говорил и повторю, что в России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах", - цитирует Тошича Metaratings.

Зоран Тошич выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год - нападающий провёл за "армейцев" 239 матчей и отметился 47-ю забитыми мячами и 41-й результативной передачей. На данный момент серб выступает за греческую "Ламию" - в текущем сезоне Тошич принял участие в 31-м матче и записал на свой счёт один забитый мяч и пять голевых передач. Рыночная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, составляет 100 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. "Армейцы" вылетели из Кубка России, уступив петербургскому "Зениту" в финале Пути РПЛ в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:5 - пен.).

ЦСКА Зоран Тошич
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