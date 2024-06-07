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Агент Влашича: почему бы не сыграть в России снова в случае хорошего предложения от клуба РПЛ

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Тончи Мартич, агент бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, не исключил возможность возвращения игрока в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: РИА Новости
"У Влашича отличные воспоминания о России, и почему бы не сыграть там снова в случае хорошего предложения от российского клуба. В футболе все возможно, но он игрок "Торино", ему трудно отвечать на такие вопросы", - сказал агент футболиста.

Никола Влашич пришел в ЦСКА в 2018 году, "армейцы" взяли хорвата в аренду из "Эвертона". Через год армейский клуб решил выкупить игрока, полузащитник обошелся в 15,7 миллиона евро. В 2021 году ЦСКА продал Влашича в английский "Вест Хэм" за 27 миллионов евро. Сейчас игрок выступает за "Торино". По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро, действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Источник: "РБ Спорт"

Никола Влашич ЦСКА
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