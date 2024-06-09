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Sport24: "Динамо" заинтересовано в переходе защитника "Сочи" Яхья Аттиат-Аллаха

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Московское "Динамо" интересуется защитником "Сочи" Яхья Аттиат-Аллахом.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московское "Динамо" в летнее трансферное окно может оформить переход защитника "Сочи" Яхья Аттиат-Аллаха на правах аренды.

Яхья Аттиат-Аллах перешёл в "Сочи" из марокканского "Видад" в зимнее трансферное окно за 500 тысяч евро. Защитник провёл за южан одиннадцать матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 2,2 миллионов евро. Контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что южане заняли последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из РПЛ в Первую лигу.

Источник: Sport24.

Динамо Сочи
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