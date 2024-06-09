По информации источника, московское "Динамо" в летнее трансферное окно может оформить переход защитника "Сочи" Яхья Аттиат-Аллаха на правах аренды.
Яхья Аттиат-Аллах перешёл в "Сочи" из марокканского "Видад" в зимнее трансферное окно за 500 тысяч евро. Защитник провёл за южан одиннадцать матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 2,2 миллионов евро. Контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, что южане заняли последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из РПЛ в Первую лигу.
Источник: Sport24.
Sport24: "Динамо" заинтересовано в переходе защитника "Сочи" Яхья Аттиат-Аллаха
Московское "Динамо" интересуется защитником "Сочи" Яхья Аттиат-Аллахом.
Фото: GETTY IMAGES