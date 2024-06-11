"Нам ничего неизвестно об интересе "Краснодара" к Осипенко", - кратко пояснил Рыскин.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что краснодарский клуб готов заплатить 4 миллиона евро за 30-летнего защитника. Ранее в СМИ сообщали, что "быки" хотят подписать Осипенко на замену ушедшему Хуниору Алонсо.
В минувшем сезоне Максим Осипенко сыграл в 29 матчах за команду Валерия Карпина, центральный защитник записал на свой счет один ассист и забил семь голов, большинство с пенальти. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 миллионов евро, действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
В "Ростове" отреагировали на интерес "Краснодара" к защитнику Осипенко
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что "Краснодар" заинтересовался центральным защитником желто-синих Максимом Осипенко.
Фото: РИА Новости