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В "Ростове" отреагировали на интерес "Краснодара" к защитнику Осипенко

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что "Краснодар" заинтересовался центральным защитником желто-синих Максимом Осипенко.
Фото: РИА Новости
"Нам ничего неизвестно об интересе "Краснодара" к Осипенко", - кратко пояснил Рыскин.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что краснодарский клуб готов заплатить 4 миллиона евро за 30-летнего защитника. Ранее в СМИ сообщали, что "быки" хотят подписать Осипенко на замену ушедшему Хуниору Алонсо.

В минувшем сезоне Максим Осипенко сыграл в 29 матчах за команду Валерия Карпина, центральный защитник записал на свой счет один ассист и забил семь голов, большинство с пенальти. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 миллионов евро, действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Источник: "Чемпионат"

Алексей Рыскин Ростов Краснодар Максим Осипенко
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