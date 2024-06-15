"Пришел бы я в российский клуб на хороший контракт? Не знаю, посмотрим. Пока я концентрируюсь на игре с хорватами, чтоб осчастливить наших фанатов", - цитирует Асани "РБ Спорт".
Вчера, 15-го июня, сборная Албании потерпела поражение от Италии в первом туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 1:2. Ясир Асани является игроком японского "Кванджу" - в завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 34-х встречах и записал на свой счёт семь забитых мячей и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в один миллион евро.
В следующем туре Евро-2024 сборная Албании сыграет с Хорватией, которая в первом туре проиграла национальной команде Испании со счётом 0:3.
Полузащитник сборной Албании Асани не исключает свой переход в РПЛ
Полузащитник сборной Албании Ясир Асани высказался о возможном переходе в РПЛ.
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