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"СЭ": Глушаков может перейти в "Химки"

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Полузащитник Денис Глушаков может перейти в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, полузащитник Денис Глушаков с высокой долей вероятности перейдёт в подмосковные "Химки" на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне Денис Глушаков выступал за армянский "Урарту" - россиянин провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро, ранее Глушаков выступал за "Пари НН", "Спартак", "Локомотив", "Ахмат" и "Химки".

По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков в 34-х встречах и получили прямую путёвку в РПЛ.

Источник: "СЭ".

Денис Глушаков Химки
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