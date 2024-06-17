По информации источника, полузащитник Денис Глушаков с высокой долей вероятности перейдёт в подмосковные "Химки" на правах свободного агента.
В завершившемся сезоне Денис Глушаков выступал за армянский "Урарту" - россиянин провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро, ранее Глушаков выступал за "Пари НН", "Спартак", "Локомотив", "Ахмат" и "Химки".
По итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков в 34-х встречах и получили прямую путёвку в РПЛ.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Глушаков может перейти в "Химки"
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"