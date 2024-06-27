"Господин Рангник, будучи в "Локомотиве", преследовал совсем другие цели. По-моему, он был занят освоением бюджета, а до футбола было очень далеко", - сказал Нигматулин.
В настоящее время Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии. Под его руководством команда вышла с первого места из группы на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Германии. Австрийцы набрали шесть очков, опередив сборные Франции (5) и Нидерландов (4). В московском "Локомотиве" Рангник работал в 2021 году менеджером по спорту и развитию. В сезоне 2021-24 немецкий специалист возглавлял "Манчестер Юнайтед".
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин - о Рангнике в "Локомотиве": он был занят освоением бюджета, а до футбола было далеко
Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматулин высказался по поводу работы Ральфа Рангника в структуре "железнодорожников".
Фото: РИА Новости