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Мостовой - о работе Рангника: в сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не "Локомотив"
Бывший игрок
сборной России
Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника, который ранее работал в "Локомотиве".
Фото: РИА Новости
"В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не "
Локомотив
". В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха. А что касается работы Рангника в "Локомотиве", то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны", - заявил Мостовой.
Напомним, в 2021 году московский "Локомотив" пригласил Ральфа Рангника на должность менеджера по спорту и развитию. Немецкий специалист проработал в России недолго и в том же году уехал в Англию, где до конца сезона 2020-21 тренировал "Манчестер Юнайтед". В настоящее время Рангник является главным тренером национальной сборной Австрии, которая участвует в чемпионате Европы.
Под его руководством австрийцы смогли занять первое место в группе D, где также играли Франция, Нидерланды и Польша. В первой игре подопечные проиграли французам (0:1), но в следующих двух матчах одержали победы - 3:1 против Польши и 3:2 против Нидерландов. Вместе с австрийцами в плей-офф вышла сборная Франции.
Источник:
"РБ Спорт"
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Александр Мостовой
Сборная Австрии
Вчера, 19:31
Опубликовал:
Артем Сазонов
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