По сообщениям СМИ, с экс-спартаковцем переговоры ведет лично инвестор "Химок", бизнесмен, Туфан Садыгов. Заработная плата, которую предлагают защитнику, составляет 0,7 млн долларов в год плюс сопутствующие выплаты.
В это межсезонье у Джикии закончился контракт со "Спартаком". Московский клуб не стал предлагать футболисту продлевать соглашение. Игрок вышел на рынок свободных агентов.
В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 8 матчах чемпионата России и в 4 играх Кубка России, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt на текущий момент оценивает футболиста в 3,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Химки" ведут переговоры с Джикией
Журналистам удалось выяснить, что бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия получил предложение от подмосковных "Химок".
Фото: "РИА Новости"