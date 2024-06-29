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"РБ Спорт": "Химки" ведут переговоры с Джикией

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Журналистам удалось выяснить, что бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия получил предложение от подмосковных "Химок".
Фото: "РИА Новости"
По сообщениям СМИ, с экс-спартаковцем переговоры ведет лично инвестор "Химок", бизнесмен, Туфан Садыгов. Заработная плата, которую предлагают защитнику, составляет 0,7 млн долларов в год плюс сопутствующие выплаты.

В это межсезонье у Джикии закончился контракт со "Спартаком". Московский клуб не стал предлагать футболисту продлевать соглашение. Игрок вышел на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 8 матчах чемпионата России и в 4 играх Кубка России, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt на текущий момент оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт".

Георгий Джикия Химки Российские трансферы Спартак
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